Frankrijk neemt nieuwe coronamaatregelen en voert vaccinatiepas in vanaf 15 januari

De premier zei dat er momenteel niet wordt nagedacht over het invoeren van een avondklok, iets wat Frankrijk eerder wel had.

Uit het regeringsoverleg over het coronavirus zijn wel een aantal andere maatregelen gekomen. Zo moeten mensen indien mogelijk minimaal drie dagen per week thuiswerken, mag er niet meer gegeten of gedronken worden in openbaar vervoer over lange afstanden en wordt de maximale grootte voor publiek bij evenementen teruggebracht naar 2000 personen binnen en 5000 buiten, aldus Castex tijdens een persconferentie. Mondkapjes kunnen ook verplicht worden gesteld in stadscentra, maar dat bepaalt het lokale stadsbestuur.