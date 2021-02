Frankrijk maakt zich zorgen over honderden Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten in Moezelstreek, voorlopig geen lockdown

De Franse minister van Volksgezondheid Olivier Veran heeft vandaag een bezoek gebracht aan het Moezeldepartement in het noordoosten van het land, aan de grens met Luxemburg en Duitsland. In de regio zijn in de laatste vier dagen meer dan 300 verdachte coronabesmettingen gevonden die gelinkt kunnen worden aan de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant van het virus. Een aparte lockdown van het departement komt er voorlopig niet.

Veran kondigde in de hoofdplaats van het departement, Metz, wel meer tests en een versnelling van de vaccinatiecampagne aan voor de Moezel. “Het gezondheidssysteem wordt niet overspoeld”, zo probeerde hij de ongerustheid in de regio te sussen.

De regionale overheden hebben bij de Franse regering zelf aangedrongen op extra maatregelen. Zo pleit de burgemeester van Metz, François Grosdidier, voor een strenge lockdown en wil hij dat de scholen dichtgaan. Heel wat onderwijsinstellingen hebben die maatregel zelf al genomen. "We worden geconfronteerd met een explosie aan varianten, en vooral bij de tien- tot twintigjarigen”, aldus Grosdidier bij tv-zender BFMTV.

“Niets is er uitgesloten”, verklaarde een woordvoerder van de regering gisteren al op de Franse radio Europe 1.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Varianten

Veran zei gisteren dat momenteel 4 tot 5 procent van alle positieve gevallen in Frankrijk ofwel de Zuid-Afrikaanse ofwel de Braziliaanse variant van het coronavirus zijn, wat evenveel is als bij ons. Beide varianten worden nog besmettelijker geacht dan de Britse, die in Frankrijk nu 25 procent van het totaal uitmaakt. Bovendien werken sommige vaccins mogelijk minder goed tegen beide varianten.

Vooral over het departement Moezel maakt de regering zich grote zorgen, verklaarde Veran. De laatste vier dagen zijn al meer dan 300 verdachte positieve stalen geïdentificeerd die een van de twee varianten kunnen zijn. In de dagen daarvoor waren er ook al 200 ontdekt. Bovendien kunnen veel gevallen niet gelinkt worden aan clusters of reizen naar het buitenland, wat de overheden doet vrezen dat het gaat om lokale besmettingen. Ook de algemene incidentiegraad is erg hoog in de Moezel, met 290 gevallen per 100.000 inwoners in de laatste week, tegenover een gemiddelde van 201 voor heel Frankrijk.

“We moeten klaar zijn om in te grijpen als de situatie ons daartoe noopt, zodat we de bevolking kunnen beschermen in deze regio die in de pandemie al een zware tol heeft betaald”, aldus Veran. Het noordoosten van Frankrijk was tijdens de eerste golf vorig voorjaar de zwaarst getroffen streek van Frankrijk.

Op de kaart het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste week, met in het noordoosten het departement Moezel in het donkerblauw:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Avondklok

In Frankrijk geldt al sinds 15 december een strenge avondklok die eerst gold vanaf 20 uur ‘s avonds, en later werd vervroegd naar 18 uur. Veran zei vooral te hopen genoeg “tijd te winnen” om een nieuwe strengere lockdown te vermijden, in afwachting van een voldoende hoge vaccinatiegraad.

Er komen bij onze zuiderburen elke dag gemiddeld 22.000 besmettingen bij, wat er ongeveer 340 per miljoen inwoners zijn. Bij ons staat dat cijfer op 175.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.