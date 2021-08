Frankrijk maakt prioriteit van aanpak huiselijk geweld

Celebrities “Ik dacht dat ik zou sterven door de man van wie ik hield”: hoe Pamela Anderson na alle schandalen de rust terugvond

21 juni Ze was hét sekssymbool van de jaren negentig en kende een onstuimig leven, dus hoeft het niet te verwonderen dat er een tv-reeks over Pamela Anderson (53) in de maak is. Maar de Canadese is meer dan de ‘Baywatch’-babe met de indrukwekkende boezem die ettelijke venten versleet, hepatitis C opliep en serieus aan de drugs zat. De blondine lijkt nu eindelijk rust gevonden te hebben in haar thuisland, al heeft ze dat met scha en schande moeten leren. “Het hele rocksterren-gebeuren werd erg destructief. Ik wist niet meer wat ik deed.”