Frankrijk maakt archieven over Algerijnse oorlog openbaar

LIVE. Aandeel omikron stijgt verder naar 33 procent van alle besmettin­gen - Scherpe reacties op maatrege­len nemen toe

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames met het coronavirus daalt in België, maar de ‘omikrongolf’ is op komst. Door de verontrustende coronasituatie in ons land is het Overlegcomité gisteren samengekomen. Er werden een aantal extra maatregelen genomen. Zo gaan binnenactiviteiten, op enkele uitzonderingen na, volledig op slot. Buitenactiviteiten kunnen wel doorgaan, maar bij sportwedstrijden in openlucht mag geen publiek meer aanwezig zijn.

15:58