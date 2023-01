Frankrijk levert twaalf extra Caesar-kanonnen aan Oekraïne

Poetins psychologi­sche spelletjes, geleerd als spion: “Mensen urenlang laten wachten is zo’n truc”

Intimidatie en psychologische spelletjes: het zijn handelsmerken van Russisch president Poetin. “Boris, als ik een raket wil lanceren, is dat zo gebeurd”, klonk het volgens toenmalig Brits premier Johnson nog voor de Russische inval in Oekraïne. Daarmee was Poetin allerminst aan zijn proefstuk toe. Dit zijn de ‘mind games’ van de voormalige KGB-agent.

30 januari