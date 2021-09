Frankrijk laat Mali in de steek, zegt Malinese premier

Oorlogs­jour­na­list Robin Ramaekers op weg naar Kaboel: “Niets is zeker. We bekijken het van dag tot dag”

25 september Het is al een dikke maand geleden dat de taliban opnieuw de macht grepen in Afghanistan. Hoe is de situatie er nu voor de mensen die daar leven? Hoe zit het met de Belgen die nog daar zijn en terug willen? Met de vrouwenrechten, het onderwijs, de ziekenhuizen,...? VTM-oorlogsjournalist Robin Ramaekers is onderweg naar Kaboel om het zelf vast te stellen, maar de tocht daarheen is allesbehalve evident. Verslag vanuit de eerste halte: Pakistan.