Frankrijk kondigt verdubbeling vaccindonaties aan

WHO waarschuwt Europese overheden in nieuw rapport: “Wees voorbereid, want er komt een nieuwe pandemie”

10 september Terwijl Europa nog met veel moeite de naweeën van de coronacrisis probeert weg te puffen, waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al voor volgend onheil. Ze doet dat in een rapport waar experts een jaar lang aan gewerkt hebben. “Er komt een nieuwe pandemie, daar kunnen we zeker van zijn.” Of die even verwoestend zal zijn als corona, dat hebben we volgens de WHO zelf in handen.