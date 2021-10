Frankrijk keurt nieuwe wet goed tegen conversietherapie om LGBTQ+-personen “te genezen”

FRANKRIJK Gevonden lichaam in Franse Ardennen is vermiste ingenieurs­stu­dent Valentin (23), strafrech­te­lijk onderzoek gestart

10:48 Het lichaam dat dinsdagochtend in een veld in de Franse Ardennen aangetroffen werd, is wel degelijk dat van de vermiste Noord-Franse ingenieursstudent Valentin Gomes (23). Dat heeft de plaatselijke gendarmerie bevestigd aan tv-zender France 3 Champagne-Ardenne. De student verdween in de nacht van zaterdag op zondag toen hij deelnam aan een introductieweekend. Het parket is een strafrechtelijk onderzoek gestart.