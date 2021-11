Frankrijk investeert fors in materiaal tegen illegale migratie via Kanaal, netwerk mensensmokkelaars ontmanteld

Buitenland­se Zaken roept Belgen op Ethiopië te verlaten

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken raadt alle reizen naar Ethiopië, met inbegrip van reizen met transit in de hoofdstad Addis Abeba, ten stelligste af. Landgenoten die zich nog in het Afrikaanse land bevinden, worden aangeraden het land te verlaten nu er nog commerciële vluchten beschikbaar zijn. De reden voor het aangescherpte reisadvies is de verslechtering van de veiligheidssituatie in het land.

22 november