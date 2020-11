Frankrijk in de ban van moord op Alexia: huilende echtgenoot betuigt zijn liefde maar blijkt maanden later zelf de dader

In Frankrijk is het fel gemediatiseerde proces rond de dood van Alexia Daval van start gegaan. Haar deels verbrande lichaam werd op 30 oktober 2017 teruggevonden in een bos op vijf kilometer van haar woning. Na drie maanden intensief speurwerk bleek de dader haar echtgenoot te zijn. De shock bij onze zuiderburen was compleet. Jonathann Daval (36) was immers de laatste die ze verdachten. Hij was toch diegene die haar als vermist opgegeven had? En bittere tranen voor de camera huilde toen ze tijdens een witte mars herdacht werd? Allemaal schone schijn om zijn eigen hachje te redden, blijkt nu.

Flashback naar 28 oktober 2017: Stéphanie Fouillot krijgt om 9.13 uur een sms’je van haar zus Alexia. “Hallo, ik ga een eindje lopen. Ik spring misschien even binnen als ik genoeg doorzettingsvermogen heb. Kusjes”, staat er te lezen.

Wat niemand weet, is dat de 29-jarige bankadviseur op dat moment al dood is. Jonathann stuurt de boodschap in haar naam, het begin van een macaber plan om de moord die hij net gepleegd had te verdoezelen.

Volledig scherm Jonathann Daval huilde na de dood van Alexia. Dat waren echter krokodillentranen. © AFP

Gefrustreerde seksmaniak

Drie uur later trekt Jonathann naar de politie van Gray (Haute-Saône) om haar als vermist op te geven. Hij vertelt de agenten dat hij die ochtend zelf in het centrum doorgebracht had. Alexia was gaan joggen, maar had normaal al lang terug moeten zijn. Toen hij haar niet kon bereiken op de vaste lijn was hij zich zorgen beginnen maken.

Zoekacties worden op het getouw gezet, en met resultaat: twee dagen later vinden vrijwilligers het verbrande lichaam van Alexia in een bos, gewikkeld in een deken en half verscholen onder takken. Het kon niet anders dan dat ze een gefrustreerde seksmaniak tegen het lijf gelopen was, toch? In volle MeToo-periode werden wandeltochten ter ere van Alexia georganiseerd, tot in Japan en Australië toe.

Volledig scherm Na de dood van Alexia werd Jonathann nog zelf getroost door haar ouders. © AFP

“Ze was mijn zuurstof”

Jonathann stortte intussen voor de tv-camera’s helemaal in. De Franse bevolking keek ademloos toe hoe hij een pakkende liefdesboodschap bracht. Tussen de tranen door noemde hij Alexia zijn “grootste steun”. Zonder haar kon hij niet leven, want ze was “zijn zuurstof”. Isabelle en Jean-Pierre Fouillot, de ouders van Alexia, flankeerden hem en spraken hem moed in. Voor hen was hij niets minder dan een zoon.

Groot was dan ook de verbazing toen Jonathann op 29 januari 2018 opgepakt werd. De informaticus bleef nog even ontkennen, maar ging uiteindelijk toch door de knieën. Hij gaf toe dat hij zijn partner in de nacht van 27 op 28 oktober vermoord had.

In de jaren nadien veranderde Jonathann nog verschillende keren zijn versie van de feiten. Hij betichtte zelfs zijn schoonbroer, maar kwam daar snel op terug. In juni 2019 gaf hij voor het eerst ook toe dat hij haar lichaam in brand gestoken had.

Volledig scherm De familie zoekt steun bij elkaar na de dood van Alexia (R) in 2017. Jonathann staat hier nog tussen de ouders in. © AFP

Motief

Maar wat heeft Jonathann nu bezield? Volgens de versie waarmee hij naar de rechtbank trekt, hadden ze moeite om kinderen te krijgen. Tijdens de fatale avond zou hij seks met haar geweigerd hebben, waarop zij hem bits verweten zou hebben “geen echte vent te zijn”. Daarop zijn de stoppen doorgeslagen.

“Maar het was zeker niet de bedoeling om haar te doden”, vertelde de dertiger aan een psychiatrisch expert. “Ik heb haar geslagen en gewurgd opdat ze zou zwijgen. Zij kon soms gewelddadig uit de hoek komen en vernederde me vaak.”

Voor de ouders van Alexia wordt het mes zo nog eens dieper in de wonde gedraaid. “Onze dochter had het hart op de juiste plaats. Het is duidelijk dat zijn advocaten er alles zullen aan doen om haar door het slijk te halen”, klinkt het uit hun mond.

Volledig scherm De ouders van Alexia komen aan in het gerechtsgebouw. © Photo News

“Twee slachtoffers in deze zaak”

Raadsman Randall Schwerdorffer zette op dat vlak alvast de toon. “Een van de partners was gewelddadig, maar het was niet diegene die iedereen nu denkt. Ik heb de indruk dat er twee slachtoffers in deze zaak zijn: Alexia Daval én Jonathann Daval. Zij had een verpletterende persoonlijkheid.” Toenmalig staatssecretaris van Gelijke Kansen Marlène Schiappa tikte hem op de vingers voor dat staaltje “victim blaming”.

Volledig scherm Randall Schwerdorffer (L) en Samuel Esteve, de advocaten van Jonathann Daval. © AFP

Op de advocaat maakt die reactie echter weinig indruk. “Het is gedaan met de leugens, deze keer zullen we de waarheid vertellen. Dit dossier heeft niets met femicide (dodelijk geweld uit vrouwenhaat; nvdr) te maken en dat zullen we bewijzen.”

Jonathann Daval staat in Vesoul terecht voor partnermoord en riskeert levenslang. Het verdict wordt vrijdag verwacht.

Volledig scherm Een vrouw houdt aan de rechtbank een bord omhoog met daarop de tekst 'Stop feminicide'. © AFP