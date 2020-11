Frankrijk houdt rekening met "kleine stroomonderbrekingen" deze winter

Buitenland Taliban juichen Amerikaan­se troepenver­min­de­ring in Afghanis­tan toe

18 november De Amerikaanse troepenvermindering in Afghanistan is volgens de taliban een “goede stap vooruit”, die zal bijdragen tot het beëindigen van de oorlog in het land. “Dit is in het belang van het volk”, aldus woordvoerder Zabihullah Mujahid van de taliban. “Hoe sneller de buitenlandse troepen vertrekken, hoe sneller de oorlog zal eindigen.”