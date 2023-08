Frankrijk heeft te veel wijn: regering geeft 200 miljoen uit om overschot te vernietigen

Speurders beschouwen beruchte seriemoor­de­naar als hoofdver­dach­te in twee onopgelos­te moordzaken

De Amerikaanse Dennis Rader, bekend als de BTK-seriemoordenaar, wordt beschouwd als hoofdverdachte in twee onopgeloste moorden: één in Oklahoma en één in Missouri. Deze week hebben speurders in de omgeving gezocht van zijn voormalige eigendom in Kansas.