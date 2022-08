Frankrijk heeft al 26 pyromanen opgepakt in onderzoek naar bosbranden: “Eén dader deed het voor de ‘opwinding’ van de brandweerinterventies”

Frankrijk heeft sinds het begin van de zomer al 26 pyromanen gearresteerd in het onderzoek naar de vele bosbranden. De personen worden ervan verdacht bepaalde branden in het land te hebben aangestoken. Onder hen zijn al vier mensen veroordeeld en zitten zes personen in voorlopige hechtenis.

In Frankrijk woeden sinds het begin van de zomer zware bosbranden, onder meer in de departementen Jura, Gironde, Maine-et-Loire en Ardèche. Het land verloor al duizenden hectaren natuurgebied aan de vlammen. Zoals altijd het geval is bij bosbranden, heeft het Franse gerecht ook nu een onderzoek geopend naar de oorzaken van de natuurbranden. Daaruit bleek eerder al dat een groot deel is aangestoken.

De Franse politie kon al 26 individuen oppakken voor pyromanie, zo meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Onder hen werden reeds vier personen veroordeeld. Zes anderen zitten in voorlopige hechtenis. Dat hebben de Franse krant ‘Le Figaro’ en de nieuwszender ‘BFM TV’ vernomen van een bron die dicht bij het onderzoek staat.

In tegenstelling tot brandstichting, waarbij de dader een duidelijk motief heeft voor het aansteken van een brand, laat een pyromaan zich eerder leiden door zijn impulsen, die meestal psychologisch van aard zijn.

Brandweermannen blussen plekken die nasmeulen in Belin-Béliet, in het zuidwesten van Frankrijk (13/08/2022).

Meer dan 300 militairen ingezet

Het onderzoek beschrijft twee gevallen, die beide dateren van 28 juli, in detail. Zo werd een 44-jarige man in de Ardèche gearresteerd nadat hij zelf toegaf dat hij verschillende branden in het departement had veroorzaakt. In het zuidelijke departement Hérault zou een vrijwilliger bij de brandweer – hoe ironisch het ook klinkt – dan weer verklaard hebben achter enkele natuurbranden te zitten. De man wou naar eigen zeggen “een interventie van de brandweer uitlokken om te ontsnappen aan zijn moeilijke gezinssituatie”. Hij deed het bovendien voor “de opwinding” die de interventies bij hem opwekken.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken moeten de reeks arrestaties toekomstige gevallen van brandstichting voorkomen. Frankrijk heeft de laatste weken ook 320 militairen gemobiliseerd die, naast de reeds aanwezige brandweerlieden, instaan voor evacuatie- en veiligheidsoperaties in de getroffen gebieden.

Daarnaast vliegen helikopters van de Franse gendarmerie regelmatig boven risicogebieden om potentiële brandstichters of inbrekers die geëvacueerde woningen willen binnenvallen, af te schrikken. In de Gironde is dan weer een team boswachters ingezet die met motorfietsen door het bos rijden om preventief op te treden.

