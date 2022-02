Frankrijk geeft 15 kunstwerken terug die tijdens WO II van Joden zijn gestolen

Frans minister van Cultuur Roselyne Bachelot noemde de wetgeving een ‘eerste stap’ in het teruggeven van geroofde kunstobjecten die nog steeds in openbare collecties worden bewaard en die er eigenlijk nooit hadden mogen zijn. “Het is voor de eerste keer in 70 jaar dat de Franse regering het mogelijk maakt om kunstwerken terug te geven uit openbare collecties, die tijdens de Tweede Wereldoorlog verworven zijn wegens antisemitische vervolging”, zei ze.

De Senaat keurde het wetsvoorstel goed, nadat de Tweede Kamer het eind januari had goedgekeurd. Nu is enkel nog de handtekening van president Emmanuel Macron nodig om de wet in werking te laten treden.

Een van de schilderijen dat zal worden geretourneerd is “Rosiers sous les arbres” van Gustav Klimt. Het is momenteel in het bezit van het Musée d’Orsay en is het enige schilderij van de Oostenrijkse schilder dat eigendom is van de Franse staat. Daarnaast zal ook “Le père” van Marc Chagall, dat momenteel in het Centre Pompidou hangt, terugkeren naar zijn oorspronkelijke eigenaar: David Cender, een joods-Poolse muzikant en vioolbouwer die in 1958 naar Frankrijk emigreerde.

