Frankrijk gaat alle woonzorgcentra doorlichten in nasleep van Orpea-schandaal

Jimmy zit in een rolstoel en zoekt met deze geniale video naar een date

De 21-jarige Jimmy Jan uit Australië brak zijn rug bij een skiongeval in 2021. Sindsdien zit hij in een rolstoel. Maar dat houdt hem niet tegen om op zoek te gaan naar de ware liefde. In bovenstaande video somt hij even alle voordelen op van daten met iemand in een rolstoel. Het is dus maar een kwestie van tijd voordat hij van straat is.

