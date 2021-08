Frankrijk en VN willen minstens 295 miljoen euro noodhulp voor Libanon

Explosie Beiroet was een van zwaarste niet-nucleaire explosies óóit

5 oktober De ontploffing die in augustus de haven van Beiroet compleet verwoestte, is ‘ongetwijfeld’ een van de grootste niet-nucleare explosies uit de geschiedenis, meldt de University of Sheffield. Volgens de Britse universiteit had de explosie ongeveer een tiende van de kracht van de atoombom op Hiroshima. In slechts enkele milliseconden kwam er genoeg energie vrij om meer dan honderd huizen een jaar lang van stroom te voorzien.