Frankrijk en VK akkoord over aanpak migrantenstroom via Kanaal

De Britse krant The Express meldt dat Britse drones zullen worden ingezet om migranten te detecteren die zich in zandduinen verbergen voordat ze de gevaarlijke oversteek wagen, vaak in lichte rubberboten. In 2022 bereikte een recordaantal van 40.000 migrantenboten Groot-Brittannië door vanuit Frankrijk het Kanaal over te steken.