Frankrijk en Verenigde Staten maken opnieuw hulpgoederen vrij voor Oekraïne

Gas ontsnapt nog altijd even krachtig uit Nord Stream-lek­ken, “historisch grote milieuramp dreigt”

Uit de drie lekken in de Nord Stream-gaspijpleidingen ontsnapt het gas nog altijd even krachtig. Dat zegt de Zweedse kustwacht. “Helaas kan het gas niet opgevangen of bestreden worden”, meldt een woordvoerder. Over de hoeveelheid lekkend gas kon hij geen informatie geven. Milieuorganisaties zien het alvast erg somber in. Zij waarschuwen dat de lekkages een historisch grote milieuramp dreigen te veroorzaken. Environmental Defense Fund stelt op basis van een grove raming dat 115.000 ton methaan is ontsnapt. Dat zou gelijkstaan aan 9,6 miljoen ton CO2, ongeveer evenveel als 2 miljoen benzineauto’s in een jaar uitstoten.

21:53