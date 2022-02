Frankrijk en Europese partners trekken zich militair terug uit Mali

Frankrijk, zijn Europese partners en Canada trekken hun militaire operaties Barkhane en Takuba terug uit Mali. Dat hebben ze vandaag gezamenlijk aangekondigd. Reden is de verslechtering van de relaties met de militaire junta in Mali.

In een gemeenschappelijk communiqué luidt het dat na negen jaar de “politieke, operationele en juridische voorwaarden” niet meer vervuld zijn om de militaire operaties aan te houden. Er wordt gesproken over een “gecoördineerde terugtrekking”. Die zou tegen juni een feit moeten zijn. De wil wordt wel uitgesproken om “geëngageerd te blijven”’ in de Sahelregio.

De buitenlandse militairen, onder wie ook Belgen, waren in Mali om jihadistische groeperingen in het noorden van het land te bekampen. De internationale partners die in de Sahel gemobiliseerd zijn, stellen hun steun aan buurlanden in de Golf van Guinee en West-Afrika te willen uitbreiden, als daarom gevraagd wordt. Ze zeggen dat de acties van gewapende jihadistische groeperingen zich “geografisch mogelijk uitbreiden.”

Expansiestrategie

De Franse president Emmanuel Macron zei, geflankeerd door Europees Raadsvoorzitter Charles Michel, op een persconferentie dat de Sahel en de Golf van Guinee “prioriteiten” zijn voor de “expansiestrategie” van al-Qaida en Islamitische Staat (IS).

Macron kondigde ook aan dat de militairen van de Europese taskforce Takuba van Mali naar Niger zullen geherpositioneerd worden, met name in de grensregio met Mali. Niger is daarmee akkoord, aldus de Franse president. Het boterde al een tijd niet meer tussen de Fransen en de militaire junta van kolonel Assimi Goïta in Mali. In januari werd de Franse ambassadeur in Bamaka nog uitgezet.

Bovendien doet de junta een beroep op huurlingen van de Russische firma Wagner, zei de Franse president. Die huurlingen beveiligen de economische belangen van de nieuwe heersers en de junta zelf. Volgens Macron delen de Europeanen “noch de strategie, noch de verborgen doelstellingen” van de Malinese junta.

