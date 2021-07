Frankrijk eist coronatest van maximaal 24 uur oud voor reizigers uit reeks Europese landen

Wie vanuit Cyprus, Griekenland, Nederland, Portugal, Spanje of het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk wil reizen en niet gevaccineerd is, zal een coronatest van maximaal 24 uur oud moeten kunnen voorleggen. Dat heeft de Franse premier Jean Castex aangekondigd. België staat niet in de lijst.