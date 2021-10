Frankrijk dreigt met vergeldende maatregelen in visserijconflict met Verenigd Koninkrijk

Schotse vis niet vers genoeg in Europa door brexitgere­la­teer­de grensver­tra­gin­gen: prijs ingestort

13 januari De prijzen van vis die is gevangen in Schotland staan sterk onder druk vanwege grensvertragingen bij het transporteren naar de Europese Unie door de brexit. Door bureaucratische rompslomp duurt het erg lang voordat de vis kan worden verkocht in de Europese Unie. De prijs van sommige visproducten is met 80 procent ingestort.