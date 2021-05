Frankrijk dreigt Kanaaleiland Jersey zonder stroom te zetten na visserijrel

Girardin zei in de Franse Assemblée Nationale dat ze “in opstand kwam” over het gedrag van de Britse regering met betrekking tot de visserij en dat Frankrijk bereid was wraak te nemen.

Quote Ik zou het erg van vinden als we tot dat punt zouden komen, maar we zullen doen wat moet. Franse minister van Maritieme Zaken

Jersey, het grootste Kanaaleiland voor de Normandische kust, vertrouwt op de toevoer van elektriciteit uit Frankrijk via onderwaterkabels, verklaarde de minister. “Ik zou het erg van vinden als we tot dat punt zouden komen, maar we zullen doen wat moet”, klonk het.

De Kanaaleilanden behoren niet tot het Verenigd Koninkrijk, maar zijn autonome bezittingen van de Britse Kroon (crown dependencies). Er wordt beweerd dat de Britse regering de administratieve rompslomp gebruikt om de activiteiten van Franse vissers in te perken en dat dat in strijd is met de handelsovereenkomst die op kerstavond met de EU is gesloten. De Britse regering ontkent de claim en zegt dat alleen Jersey verantwoordelijk is voor het beheer van zijn wateren.

Woede

Een Frans parlementslid, Bertrand Sorre, zei dat een visser uit Granville, die “gemiddeld 40 dagen per jaar” op sint-jakobsschelpen en wulken vist in de wateren van Jersey, te horen had gekregen dat hij maar 11 dagen toegang zou hebben. “De woede wordt groter en het verlangen om de strijd aan te gaan is voelbaar’, zei Sorre.

Girardin antwoordde dat de Franse regering zou optreden. “Het is volkomen onaanvaardbaar,” zei ze. “Als we dit in Jersey accepteren, dan kan onze toegang tot de wateren ook elders in het gedrang komen.”

Vrijdag kregen 41 schepen die zijn uitgerust met het Vessel Monitoring System (VMS) - technologie waarmee schepen kunnen worden gelokaliseerd - toestemming om te vissen in de wateren voor de kust van Jersey.

Frankrijk bestempelt de bepalingen van het Verenigd Koninkrijk, die voorschrijven waar schepen wel en niet kunnen varen en specificeren hoeveel dagen schepen in de wateren mogen doorbrengen en welke uitrusting ze mogen gebruiken, als “nietig”. De Britse regering heeft te horen gekregen dat ze daarover in gesprek moet gaan met de Europese Commissie.

