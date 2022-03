Francis Kéré schrijft geschiedenis als eerste Afrikaan die ‘Nobelprijs’ voor architecten wint

Diébédo Francis Kéré (57) heeft de Pritzker -architectuurprijs 2022 gewonnen. De architect uit Burkina Faso is de eerste Afrikaan ooit die deze prijs in ontvangst mag nemen. De prijs wordt beschouwd als de hoogste eer in de architectuur. “Het is niet omdat je rijk bent dat je materiaal moet verspillen. Het is niet omdat je arm bent dat je niet moet proberen om kwaliteit te creëren”, zegt Kéré.

Francis Kéré is geboren in Gando in Burkina Faso, maar woont al een hele tijd in Berlijn in Duitsland. Hij bouwde de afgelopen jaren onder meer huizen, scholen, gezondheidsfaciliteiten en andere openbare gebouwen, vaak in kwetsbare landen. Al ontwierp en bouwde hij ook gebouwen in Europa en de VS. “Iedereen verdient kwaliteit, iedereen verdient luxe en iedereen verdient comfort. We zijn met elkaar verbonden en zorgen over klimaat, democratie en schaarste zijn zorgen voor ons allemaal”, stelt Kéré.

Kéré wordt geprezen voor zijn sociale rechtvaardigheid en intelligent gebruik van lokale materialen. “Kéré verricht pionierswerk op het gebied van architectuur - duurzaam voor de aarde en haar bewoners - in landen met extreme schaarste. Hij is zowel architect als dienaar en verbetert het leven en de ervaringen van talloze burgers in een regio van de wereld die soms wordt vergeten”, zegt de Pritzker-jury. “Hij weet, van binnenuit, dat architectuur niet over het object gaat maar over het doel. Dat niet het product, maar het proces telt.”

Gando Primary School © Erik-Jan Owerkerk

Gando Primary School © Erik-Jan Owerkerk

Gemeenschapszin en verhalende kwaliteit

De architect bouwde in 2001 een lagere school in Gando, zijn eigen geboortedorp. Dit project legde de basis voor Kéré’s ideologie - het bouwen van een bron met en voor een gemeenschap om in essentiële behoefte te voorzien en sociale ongelijkheden te herstellen. Hij deed aan internationale fondsenwerving en creëerde tegelijkertijd onveranderlijke mogelijkheden voor de plaatselijke bevolking, van ontwerp tot ambachtelijke beroepsopleiding. Hij gebruikte voornamelijk lokale materialen. “Het is niet omdat je rijk bent dat je materiaal moet verspillen. Het is niet omdat je arm bent dat je niet moet proberen om kwaliteit te creëren”, zegt Kéré. Door het succes van dit project steeg het leerlingenaantal van de school van 120 naar 700 leerlingen en kwamen er in 2004 woningen voor leraren bij en bouwde hij in 2019 ook een bibliotheek.

“In een wereld in crisis, te midden van veranderende waarden en generaties, herinnert hij ons aan wat altijd een hoeksteen van de architectuurpraktijk is geweest en ongetwijfeld zal blijven: gemeenschapszin en verhalende kwaliteit, waarover hij zelf zo met mededogen en trots kan vertellen. Daarmee biedt hij een verhaal waarin architectuur een bron van blijvend geluk en vreugde kan worden”, zegt de Pritzker-jury nog.

Andere belangrijke werken van Kéré zijn het ‘Xylem at Tippet Rise Art Centre’ in de Amerikaanse stad Montana, ‘Léo Doctors’ Housing’ in het Afrikaanse Burkina Faso en ‘The National Park’ in het Afrikaanse Mali. Kéré is de 51ste laureaat van de Pritzker-architectuurprijs en schrijft geschiedenis als de eerste Afrikaan die de prijs mee naar huis neemt.

National Park of Mali © Francis Kéré

Léo Doctors' Housing © Francis Kéré