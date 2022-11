Foxconn verontschuldigt zich voor "technische fout" bij uitbetaling lonen na protesten in iPhone-fabriek

"Onze ploeg heeft de kwestie bekeken en heeft ontdekt dat er een technische fout is geweest", aldus de onderaannemer van de Amerikaanse techgigant Apple. "We verontschuldigen ons (...) en verzekeren dat de reële betaling zal overeenkomen met hetgeen beloofd werd.”

Woensdag braken er protesten uit in de grootste iPhone-fabriek ter wereld, in Zhengzhou in de Chinese provincie Henan. Die ontstonden volgens getuigen 's nachts uit onvrede over onbetaalde lonen en de angst voor de verspreiding van coronabesmettingen.

“Chaotisch”

Een werknemer verklaarde anoniem tegenover het Franse persagentschap AFP bijvoorbeeld dat een beloofde premie werd verminderd van 3.000 naar 30 yuan (van 400 naar 4 euro). Ook zouden de verblijfsomstandigheden in de fabriek "chaotisch" zijn. De gigafabriek werkt momenteel in een gesloten bubbel, afgesneden van de buitenwereld, na een opstoot van coronabesmettingen.

Foxconn bevestigde aan het agentschap Bloomberg dat het werknemers die willen vertrekken, een premie biedt van 10.000 yuan (ruim 1.300 euro). Dat is voor de meesten meer dan een maandloon. Met het geld kunnen de vertrekkers, die vaak van elders in China afkomstig zijn, de reis naar huis betalen, klinkt het.

De protesten kunnen de productie in de fabriek nog verder verstoren. Apple had eerder al gewaarschuwd voor vertragingen bij de leveringen van sommige iPhones ten gevolge van de coronabeperkingen in de fabriek in Zhengzhou. “Er zijn Apple-teamleden ter plaatse”, stelde Apple in een reactie. “We analyseren de toestand en we werken nauw samen met Foxconn om zeker te zijn dat de bezorgdheden van de werknemers aangepakt worden.”