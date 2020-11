Fox News onderbreekt persconferentie team Trump: “Dit kunnen we niet tonen zonder bewijs”

Foutje? Team-Trump geeft persconfe­ren­tie bij afgelegen tuinaanne­mers­be­drijf

8 november Enigszins komische achtergrond bij de persconferentie van Donald Trumps advocaat en voormalig New Yorks burgemeester Rudy Giuliani. Het persmoment, over de legale acties om Trump toch in het Witte Huis te houden, vond gisteren plaats in Four Seasons Total Landscaping, een bedrijf voor tuinaanleg in een buitenwijk van Philadelphia. Mogelijk vergiste team-Trump zich van locatie.