Foutje? Team-Trump geeft persconferentie bij afgelegen tuinaannemersbedrijf

Enigszins komische achtergrond bij de persconferentie van Donald Trumps advocaat en voormalig New Yorks burgemeester Rudy Giuliani. Het persmoment, over de legale acties om Trump toch in het Witte Huis te houden, vond gisteren plaats in Four Seasons Total Landscaping, een bedrijf voor tuinaanleg in een buitenwijk van Philadelphia. Mogelijk vergiste team-Trump zich van locatie.

In een alweer verwijderde tweet kondigde Trump gisteren aan dat er een ‘grote persconferentie’ zou plaatsvinden in het Four Seasons in Philadelphia, rond de - nog steeds niet door bewijzen gestaafde - beweringen over verkiezingsfraude in het Democratische kamp.

Tot veler verbazing ging het niet om het poepchique Four Seasons hotel in de stad, maar wel om Four Seasons Total Landscaping, een onderneming voor tuinaanleg die in de rand van de stad tussen een crematorium en een handel in pornoblaadjes gelegen is.

Hoewel de Trump-campagne niet publiekelijk gezegd heeft dat ze zich van adres vergiste, lijkt het volgens de Britse krant The Guardian erg aannemelijk dat men de persconferentie stomweg op de verkeerde plaats heeft georganiseerd. Waardoor de juridische plannen van de zittende Amerikaanse president dus ergens in de anonieme stadsrand werden ontvouwd.

Weinig verrassend ging het persmoment viraal, maar niet om redenen die Giuliani en co hadden gewild.

PBS-reporter Daniel Bush meldde dat er een mogelijke verklaring zou zijn voor de opmerkelijke locatie. Volgens het tuinaannemersbedrijf zou kamp-Trump het bedrijf net voor de persconferentie opgebeld hebben om te reserveren. Het team van president Trump zou hebben gezegd dat de locatie zich dicht bij een afrit van een belangrijke autoweg bevond en bovendien veilig was. Dat het bedrijf net de naam deelt van het prestitieuze hotel is in dat geval een bizar toeval.

