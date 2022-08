“Foto’s tonen notities die Trump verscheurde en probeerde door het toilet te spoelen”

Boze Trumpfans zakken af naar Mar-a-La­go na FBI-inval

De FBI is binnengevallen in de woonst van Donald Trump in Mar-a-Lago in Palm Beach in de staat Florida, zo maakte Trump zelf bekend. Meteen stroomden boze aanhangers van de ex-president toe om hem te steunen. Velen kwamen ter plaatse in hun wagen en bleven kamperen.

11:07