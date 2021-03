Fotograaf maakt adembenemende foto van vulkaanuitbarsting én noorderlicht

Op 19 maart ontving de IJslandse weerdienst de eerste meldingen van een uitbarsting. Die melding werd wat later bevestigd door enkele indrukwekkende satellietbeelden. Al snel volgden tal van foto’s met daarop een knalrode hemel en zichtbare lavastromen. Dus begon Mathews met het plannen van een fotoshoot. Hij zocht de perfecte locatie uit, alsook het perfecte moment. Want het noorderlicht zou een belangrijk element van zijn foto gaan uitmaken, en om dat te zien moet je rekening houden met tal van factoren.

“Het weekend na de uitbarsting zou je het noorderlicht goed hebben kunnen zien, alleen was er toen veel bewolking”, zo vertelt Mathews die even vreesde dat het hem nooit zou lukken. Na het weekend was er dan weer een enorme sneeuwbui die roet in het eten gooide. Maar nadat het opklaarde en de vulkaan zichtbaar zijn ding deed, verscheen het poollicht aan de hemel. “Het zag er magisch uit”, aldus Mathews. “Een schouwspel dat me extra raakte omdat het toevallig mijn verjaardag was.” Mathews wist het adembenemende beeld vast te leggen op foto. En toegegeven, het resultaat ziet er sensationeel uit.