Foto’s tonen schade aan longen na coronabesmetting: “Ziet er slechter uit dan rokerslongen”

Beroemde ravenkonin­gin Tower of London vermist

14 januari Een van de beroemde raven die de Tower of Londen bewaken, is verdwenen. Merlina, de 'ravenkoningin' die al sinds 2007 in de Tower woont, is al enkele weken vermist. De medewerkers van het fort in de Britse hoofdstad vrezen dat de vogel dood is. Volgens een eeuwenoude legende beschermen de vogels de monarchie en de Tower zelf.