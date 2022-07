Fossiel gezicht van oudste mens gevonden in Spanje

De vondst is een grote verassing want tot nu toe was er nog geen duidelijk bewijs voor menselijke aanwezigheid in Europa in die tijd. Analyse van deze fossielen is dus uiterst belangrijk om inzicht te krijgen in de eerste stappen van de mens buiten het Afrikaans continent. Het kan ons leren wie de eerste Europeanen waren, wat hun relatie was met latere groepen en of ze allemaal tot dezelfde soort behoren.