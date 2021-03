Forse stijging van aantal coronabesmettingen in Nederland: “Derde golf nu echt ingezet”

De afgelopen 24 uur zijn in Nederland 6.446 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er bijna 400 meer dan gisteren. Het gaat om het grootste aantal meldingen in een etmaal sinds 14 januari. “De cijfers geven aan dat de derde golf nu echt ingezet is”, stelt hoogleraar Infectiepreventie Andreas Voss.

Het aantal positieve tests in Nederland was de afgelopen tijd redelijk stabiel blijven hangen rond de 4.500 per dag, maar stijgt sinds een paar dagen weer. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 35.849 meldingen van nieuwe gevallen. Dat komt neer op 5.121 per dag.

“We weten dat de R-waarde (het getal dat aangeeft hoeveel anderen een besmet persoon gemiddeld besmet; nvdr) net boven de 1 ligt. Dan verwacht je dus een toename. In die zin verrassen deze cijfers me niet”, aldus Voss.

Druk op de weg

Volgens het Outbreak Management Team-lid is het nog te vroeg om te concluderen of de hoge besmettingscijfers een gevolg zijn van de laatste versoepelingen. Na de middelbare scholen (gedeeltelijk) zijn sinds vorige week woensdag ook de kappers en andere contactberoepen weer open.

De infectioloog ziet vooral dat mensen ongeduldig worden. “Je ziet hoe druk het is op de weg, en soms in de treinen. Dat is zorgelijk, want we moeten echt nog even alert zijn. De vooruitzichten zijn positief, maar op dit moment is er nog heel weinig speelruimte.”

Dagelijkse instroom in ziekenhuizen stijgt licht

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald naar 1.875, dat zijn er 35 minder dan gisteren. Op de intensive cares liggen nu 554 mensen met het coronavirus, 22 minder dan een dag eerder.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) telde wel 268 nieuwe opnames wegens corona. Van deze gevallen gingen er 44 naar de intensive care. Er zijn nu 1.033 ic-bedden bezet, waarvan 479 door non-Covid-patiënten.

De dagelijkse instroom in de ziekenhuizen stijgt licht, zegt het LCPS. “Dit ligt in de lijn der verwachting van de inmiddels (vermoedelijk) dominante Britse variant. Op basis hiervan verwachten we een geleidelijke stijging van de Covid-ziekenhuisbezetting na drie relatief stabiele weken.”

Aantal sterfgevallen daalt verder

Het aantal sterfgevallen daalt verder in Nederland. In het afgelopen etmaal werd het overlijden van 22 coronapatiënten gemeld. Dat zijn er vijf minder dan op vrijdag toen het laagste aantal sinds 16 oktober werd geteld. In de afgelopen zeven dagen werden 244 sterfgevallen genoteerd, gemiddeld bijna 35 per dag. Bij het begin van de vaccinatiecampagne in januari kwamen er gemiddeld ongeveer 100 meldingen van sterfgevallen per dag.

Sinds het begin van de uitbraak, ruim een jaar geleden, zijn ruim 1,1 miljoen Nederlanders positief getest. Van meer dan 16.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen hoger.