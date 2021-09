Forse schadevergoeding voor Amerikaanse vrouw met dementie wegens gewelddadige arrestatie

De familie van de vrouw had een rechtszaak aangespannen tegen de stad en de twee agenten die haar arresteerden. Een advocaat liet woensdag in een persconferentie weten dat de toestand van de vrouw sinds haar arrestatie snel achteruitgegaan is. Ze heeft voortdurend zorg nodig.

Een woordvoerder van de gemeente Loveland, zo'n 80 kilometer ten noorden van Denver, bood in een schriftelijke verklaring zijn "diepe en oprechte verontschuldigingen" aan voor de arrestatie en erkende dat er "niet gehandeld was volgens de waarden en integriteit die de stad hooghoudt".

De agenten in kwestie hebben ontslag genomen en staan eind september terecht voor onder andere mishandeling met lichamelijk letsel als gevolg en officieel wangedrag. In eerste instantie zouden leidinggevenden binnen het politiekorps vorig jaar gezegd hebben dat er "gepast" gehandeld was, maar korpschef Bob Ticer vertelde woensdag dat er "onder geen enkele omstandigheden een excuus is voor wat er met mevrouw Garner gebeurd is".