Forse kritiek vanuit VS op nakende gevangenenruil tussen België en Iran: “Ik ben geschokt. Dit mag niet gebeuren”

Djalali is een Zweeds-Iraans medicus, die gastcolleges in de rampengeneeskunde gaf aan de Vrije Universiteit van Brussel. De wetenschapper, die een vrouw en twee kinderen heeft, zit al zes jaar vast in Iran. Hij werd gedwongen om te bekennen dat hij voor Israël kwam spioneren en werd daarvoor ter dood veroordeeld.

Asadi op zijn beurt is een Iraans diplomaat die werkte op de ambassade van zijn land in Oostenrijk. Hij bleek echter ook een agent te zijn van de Iraanse geheime dienst. In 2018 rekruteerde hij een koppel uit Wilrijk om een (gelukkig verijdelde) bomaanslag te plegen op een groot congres van de Iraanse oppositie in de buurt van Parijs. Asadi werd daar in februari vorig jaar in ons land nog voor veroordeeld tot twintig jaar cel.