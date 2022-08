Formule 1-wagen scheurt over Tsjechische snelweg: politie op zoek naar bestuurder van racewagen

Moeder van man (24) die Salman Rushdie neerstak: “Na reis naar Libanon veranderde hij in een religieuze fanaticus”

In een exclusief interview met ‘The Daily Mail’ heeft de moeder van Hadi Matar, de 24-jarige man die de Brits-Indiase schrijver Salman Rushdie (75) afgelopen vrijdag heeft neergestoken, verteld dat ze haar zoon in 2018 volledig zag veranderen in een religieuze fanaticus na een reis naar Libanon. “Ik had verwacht dat hij gemotiveerd zou terugkeren, dat hij zijn opleiding zou afmaken, zijn diploma zou halen en een job zou zoeken. In plaats daarvan sloot hij zichzelf op in de kelder”, aldus Silvana Fardos (46). De vrouw wil haar zoon naar eigen zeggen nooit meer spreken.

