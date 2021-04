Forensisch patholoog getuigt in proces over dood George Floyd: “Dit was geen plots overlijden”

Vandaag getuigt forensisch patholoog dr. Lindsey Thomas. “Dit was geen plotse dood”, zegt ze over het overlijden van George Floyd. “Dit is een dood waarbij zowel het hart als de longen stopten met werken.” Dat wijt ze aan het feit dat Floyd door de agenten in bedwang werd gehouden. “Het voornaamste mechanisme in het overlijden is verstikking of te weinig zuurstof”, stelt ze. Thomas baseert haar stelling op het autopsierapport van George Floyd in combinatie met de videobeelden van zijn doodsstrijd. Ze werd gevraagd om een grote hoeveelheid aan materiaal door te nemen, vertelt Thomas.