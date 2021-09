Forensisch artieste, die meer dan 1.200 criminelen hielp opsporen, met pensioen

In de VS is Lois Gibson een begrip geworden. De vrouw maakt al 39 jaar robottekeningen voor het politiedepartement in Houston, Texas. Ze heeft zelfs een wereldrecord op haar naam staan voor meest geïdentificeerde personen aan de hand van een schets. Nu heeft ze besloten om op pensioen te gaan. In bovenstaande video vertelt Gibson waarom ze een forensisch artieste is geworden.