Florida heft alle coronamaatregelen met onmiddellijke ingang op, New York op weg naar snelle heropening

Online kinderporn­o­net­werk ‘Boystown’ met “meer dan 400.000 leden" opgerold in Duitsland

12:37 In Duitsland is “een van ‘s werelds grootste kinderpornoplatforms” opgerold. Het darknetplatform ‘Boystown' werd opgericht in 2019 en zou inmiddels meer dan 400.000 leden hebben geteld. De ontmanteling vond plaats midden april en vier verdachten werden opgepakt. Dat meldt de Duitse politie in een persbericht. Ook Europol en politiediensten uit Nederland, Zweden, Australië, Canada en de Verenigde Staten werkten mee aan de operatie.