Florian M. ontkent dat hij Nahel bedreigde met kogel door hoofd: “Ik was bang dat mijn collega meegesleurd zou worden”

Zelensky openhartig in interview: “Zolang de Krim bezet wordt, is de oorlog nog niet voorbij”

Volodymyr Zelensky zegt dat zijn leger in sommige delen van het land niet eens kan denken aan een offensief omdat het niet over de “juiste wapens” beschikt. De Oekraïense president heeft in het openhartige interview met ‘CNN’ ook laten verstaan dat de oorlog niet kan eindigen zolang Rusland de Krim bezet.