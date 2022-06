Flinterdunne marge van ruim 21.000 stemmen voor kamp Macron in Franse parlementsverkiezingen

Belg veronge­lukt met zweefvlieg­tuig in Zwitsers Jurageberg­te

De piloot van een gemotoriseerd zweefvliegtuig is zaterdagnamiddag omgekomen in het Zwitserse Juragebergte, in de buurt van de Mont Tendre. Volgens het Zwitserse persagentschap ATS gaat het om een Belg van 63 jaar die in Zwitserland woont. De man zat alleen in het vliegtuigje.

12 juni