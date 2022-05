Fleecetrui van Zelensky geveild voor meer dan 100.000 euro in Londen

Celebrities Amber Heard opnieuw bijzonder emotioneel tijdens getuigenis: “Op ons verlovings­feest deed hij drugs met mijn vader”

Voor de tweede keer neemt Amber Heard (36) het woord op het proces dat haar ex-man Johnny Depp (58) tegen haar aanspande. De actrice ging woensdag meteen fel van start en vertelde onder meer over de eerste keer dat Depp haar sloeg. Donderdag werd ze opnieuw verder ondervraagd door haar eigen advocaten. En opnieuw werd het een erg emotionele getuigenis, waarin de actrice vertelde over meerdere geweldsincidenten én de eerste keer dat zij Depp sloeg. “Het kon me op dat moment niet schelen of hij me zou vermoorden, wat heel waarschijnlijk was.”

