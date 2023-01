Flatgebouw in Oekraïense stad Dnipro getroffen door raket: 15 mensen gered vanonder puin, ook twee kinderen gewond

KIJK. Politie uit Los Angeles schiet zwarte man dood, korpschef geeft zelf beelden vrij na zoveelste incident

Het Los Angeles Police Departement geeft bodycambeelden vrij waarop te zien is hoe een zwarte man wordt doodgeschoten tijdens een interventie. Het slachtoffer is de Amerikaanse Takar Smith Smith (45), een man die lijdt aan schizofrenie. Zijn ex-vrouw had de politie gebeld, omdat de man het contactverbod niet respecteerde. In het appartement ging de politie de confrontatie aan met de man die in de keuken stond achter een hoop fietsen. Op de beelden is te zien hoe de man wordt getaserd. Smith valt neer en grijpt nog naar een mes, vervolgens worden er schoten gelost. De man blijft liggen en de vloer kleurt rood door bloed. De politiechef stelt zich vragen bij het incident. Hij is van mening dat de ‘Mental Evaluation Unit’ opgeroepen had moeten worden. Die is speciaal opgericht voor dit soort voorvallen. De beelden worden nu vrijgegeven omdat er nog voorvallen zijn gebeurd. In één week tijd waren er al twee zwarte personen gestorven na een interventie in de regio van Los Angeles.

12 januari