Flatgebouw in lichterlaaie nadat Russische straaljager crasht: 13 doden onder wie drie kinderen

Oma (97) van wie foto viraal ging tijdens zware overstro­min­gen in VS overleden: “Ze stierf aan gebroken hart”

Mae Amburgey (97) is niet meer. De dame overleefde de felle overstromingen in Kentucky van afgelopen zomer, maar verloor bij de natuurramp wel haar thuis. Een foto van de hoogbejaarde vrouw in nood werd eind juli druk gedeeld in de VS. Haar kleindochter had de afbeelding de wereld ingestuurd samen met de smeekbede om snel haar oma uit het overstroomde huis te gaan redden.

17 oktober