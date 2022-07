Flamboyante priester die zelf al in cel zat voor diefstal wordt tijdens online mis beroofd: “Eén miljoen dollar aan juwelen gestolen”

De 44-jarige priester was aan het preken in zijn kerk in Brooklyn toen plots drie dieven binnenstormden. De mannen lieten hun geweren zien en bevalen Miller-Whitehead en zijn vrouw om hun juwelen af te geven, allemaal terwijl de dienst online gestreamd werd. Op de beelden is te zien hoe Miller-Whitehead op zijn knieën valt met zijn handen in de lucht. Enkele seconden later komt een gewapende man met een zwarte capuchon en een masker in beeld.

Eén miljoen dollar

In een videoboodschap die de Amerikaanse priester kort na het incident op Instagram plaatste, vertelt hij hoe de overvallers onder meer een ketting van zijn nek trokken. “Er waren ook vrouwen en kinderen in de kerk”, aldus Miller-Whitehead. “Een van de mannen ging naar mijn vrouw en stal al haar juwelen, terwijl hij zijn geweer naar het gezicht van mijn dochtertje van 8 maanden richtte.”

Na de overval zetten de dieven het op een rennen. Niemand raakte gewond. Volgens de politie werd in totaal 1 miljoen dollar aan juwelen gestolen.

Luxe en misdaad

Miller-Whitehead richtte de religieuze gemeenschap ‘Leaders of Tomorrow International Ministries’ op in 2013. De priester had voordien vijf jaar in de gevangenis gezeten voor identiteitsvervalsing en grote diefstallen. Zelf beweert hij dat de veroordeling onwettelijk was.

De Amerikaan staat nu vooral bekend om zijn luxueuze levensstijl. Zo rijdt de priester met een Rolls-Royce en pronkt hij maar al te graag met zijn dure juwelen. Toch is de overval volgens hem niet te wijten aan zijn extravagantie. “Ik ga blijven leven zoals God dat voor mij voor ogen heeft”, klinkt het. “Het is mijn voorrecht om te kopen wat ik wil kopen.” Miller-Whitehead loofde maandag een beloning van 50.000 dollar uit voor wie cruciale informatie over de dieven kan delen.

De burgemeester van New York City, Eric Adams – eveneens een goede vriend van de priester – reageerde in een verklaring op het voorval. “Niemand in deze stad mag het slachtoffer van een gewapende overval zijn, zeker niet ons religieuze leiders en gelovigen die in een huis van God bidden. De politie onderzoekt deze misdaad en zal onvermoeibaar werken om de betrokken criminelen te berechten”, aldus Adams.

