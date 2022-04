First lady Olena Zelenska vertelt hoe vrouwen oorlog beleven: “Probeer je hun nachtmerrie eens voor te stellen”

De Oekraïense first lady Olena Zelenska (44) heeft speciaal een Telegram-kanaal opgericht waarop ze Oekraïners uitnodigt hun oorlogservaringen te delen. Dat vertelt ze in een interview met Vogue. “Elk persoonlijk verhaal maakt de geschiedenis van ons land”, legt ze uit. Ze geeft aangrijpende voorbeelden van hoe vrouwen de oorlog beleven.

“Vrouwen in Oekraïne leven in totale onveiligheid, onder voortdurende dreiging van geweld”, vertelt Olena Zelenska. “In bezette steden als Cherson, Melitopol en Berdiansk leven nog vele vrouwen afgesloten van de buitenwereld. Ze kunnen hun dierbaren niet eens vertellen wat ze doormaken, want contact is onmogelijk geworden.”

“Er zitten ook nog tienduizenden vrouwen met kinderen in de ruïnes van Marioepol. Probeer je hun nachtmerrie maar eens voor te stellen: een maand lang, onder dreiging van wapengeweld, op zoek naar eten. Omdat humanitaire hulp niet mag binnenkomen.”

Maar ook de vrouwen die zijn gelucht, hebben het zwaar. “Ongeveer vier miljoen vrouwen en kinderen zijn gemigreerd en bevinden zich nu in andere landen. Het is moeilijk om migrant te zijn, zowel mentaal als fysiek. Je moet vanaf nul beginnen. Hoe is het om te leven zonder je eigen kleding te kunnen dragen? Hoe leg je een kind uit waarom hij niet in zijn eigen bed slaapt? Het is een beproeving die je niemand toewenst.”

Een van de verhalen die Olena Zelenska verzamelde, gaat over de gruwelijke oorlogsmisdaden in Boetsja. “Het gaat over een arts, Iryna Yazova, die in Boetsja bleef. Ze redde het leven van buren, verzorgde mensen met schotwonden en gaf hen onderdak. Ze hielp zelfs bij de bevalling van een baby, zonder licht of water, in een huis midden in de strijd. Buren die aan haar hun leven te danken hebben, getuigden over haar moed.”

Een ander verhaal dat ze aan Vogue vertelde, gaat over Olga, een moeder die in Kiev met haar lichaam haar twee maanden oude dochtertje beschermde, toen een raket insloeg op het gebouw waar ze verbleef. Natalia, een vrouw uit Chernihiv die lesgaf in een weeshuis, bekommerde zich in een kelder over 30 kinderen. Ook haar eigen kinderen verbleven daar. Ze verzorgde hen, regelde eten, vond uiteindelijk vervoer en slaagde erin om hen - onder het wapengekletter, want de stad lag onder vuur - in veiligheid te brengen.

