First lady Jill Biden onder vuur nadat ze Latijns-Amerikaanse gemeenschap vergelijkt met taco's

Jill Biden gaf de toespraak op een conferentie in de Texaanse stad San Antonio. “De diversiteit van deze gemeenschap, zo verschillend als de bodega’s van de Bronx, zo mooi als de bloesems van Miami, en zo uniek als de ontbijttaco’s hier in San Antonio, dat is jullie kracht”, aldus de first lady.

“Reduceer ons niet tot stereotypen”

In maart 2021 kreeg de first lady al de wind van voren nadat ze de Spaanse zin ‘Sí se puede’ (Ja, het is mogelijk/Ja, we kunnen het’) verkeerd had uitgesproken. Ook haar echtgenoot Joe Biden werd tijdens zijn presidentscampagne bespot toen hij de latino-gemeenschap voor zich probeerde te winnen door het populaire Spaanstalige liedje ‘Despacito’ af te spelen op zijn smartphone. In 2016 kwam ex-president Donald Trump dan weer onder vuur te liggen nadat hij een foto had gepost waarop te zien was hoe hij een taco aan het eten was, vergezeld met het onderschrift ‘Ik hou van latino’s’.