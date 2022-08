Finse premier Sanna Marin geeft emotionele speech na gelekte feestbeelden: "Ik mis soms ook vreugde, licht en plezier”

De Finse premier Sanna Marin (36) heeft vandaag in een toespraak gevraagd om respect voor haar privéleven, na een week waarin ze zich voortdurend moest verantwoorden en verdedigen voor een gelekte feestvideo en een foto van twee topless vrouwen (niet Marin) die zoenen in haar ambtswoning. “Ik ben een mens”, zei Marin vandaag aan journalisten op een conferentie van haar Sociaaldemocratische partij, terwijl ze de voorbije week omschreef als “behoorlijk moeilijk”.

“In deze donkere tijden mis ik soms ook vreugde, licht en plezier, en dat betreft bepaalde soorten foto’s en video’s die ik niet zou willen zien, die niemand zou willen zien, en toch wordt het ons allemaal getoond”, zei ze, terwijl ze de tranen leek terug te dringen. “Het is privé, het is vreugdevol en het is het leven. Maar ik heb nog nooit een werkdag gemist. Ik heb geen enkele werkopdracht gemist en zal dat ook nooit doen”, aldus de Finse premier, die de jongste regeringsleider ter wereld was toen ze in 2019 werd verkozen. “Ik wil geloven dat mensen zullen kijken naar wat we doen op het werk in plaats van wat we in onze vrije tijd doen.”

Marin bood dinsdag haar excuses aan voor de foto van de zoenende vrouwen. “Ik denk dat de foto niet gepast is, ik verontschuldig me ervoor”, stelde ze. Verder is er “niks bijzonders gebeurd” op het feestje dat na afloop van het festival Ruisrock op 8 juli plaatsvond in haar ambtswoning, klinkt het.

Quote Wij hebben als politici ook vrije tijd die we met onze vrienden doorbren­gen Sanna Marin

Vorige week stond Marin nog in de schijnwerpers nadat een video waarin ze uitbundig feest nog de hele wereld rondging. Volgens sommige Finse media en extreemrechtse tegenstanders wordt er in de video ook verwezen naar druggebruik, maar Marin ontkende dat en legde op vraag van de oppositie een drugtest af. Die was negatief.

Op de vraag of ze iets in haar gedrag zou veranderen, zei Marin dat ze er persoonlijk geen graten in ziet dat “wij als politici ook vrije tijd hebben en die met onze vrienden doorbrengen”. Het is aan de kiezers “om te beslissen of het vanuit hun standpunt gepast is, en wat zij ervan denken”.

Kritiek en steun

Tegenstanders noemen Marins gedrag ongepast en beweren dat haar keuze inzake vrienden getuigt van een gebrek aan beoordelingsvermogen. Veel anderen verdedigen dan weer haar recht om te feesten. Vrouwen over de hele wereld deelden via sociale media hun eigen feestvideo’s om hun steun voor de Finse premier uit te drukken. Marin hoopt naar eigen zeggen dat het “in 2022 wordt aanvaard dat ook besluitvormers mogen dansen, zingen en naar feestjes gaan”.

Voorlopig lijkt de politieke impact voor Marin nog beperkt. De voorbije jaren werd ze geprezen voor haar aanpak van de coronapandemie en voor de manier waarop ze Finland de NAVO binnenloodste naar aanleiding van het conflict tussen buurland Rusland en Oekraïne. Zowel politici uit haar eigen partij als andere Finse partijen hebben al laten verstaan dat ze liever willen dat de aandacht naar politieke zaken gaat, en niet naar het privéleven van de premier.

Sommige parlementsleden van de Sociaaldemocratische partij vrezen echter dat er nog meer foto’s de kop zullen opsteken en hekelen Marins “onvoorzichtig gedrag”. Volgend jaar vinden in Finland nieuwe verkiezingen plaats en nieuwe schandalen kan de partij nu niet gebruiken.