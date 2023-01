Finse premier Sanna Marin (37) zet journalist op zijn plaats na zoveelste vraag over haar leeftijd en geslacht

KameraOne Gruwelijke moord in de VS: vrouw vermoordt beide ouders en zaagt lichamen in stukken

Het Amerikaanse Abington Township is opgeschrikt door een gruwelijke oudermoord. Verity Beck (49) bracht haar ouders Reid (72) en Miriam (73) om het leven. Volgens de politie werden beide slachtoffers door het hoofd geschoten. Toen de politieagenten ter plaatse kwam, gebruikten ze eerst een drone om te zien of de situatie veilig was. Daarna gingen ze de woning binnen en troffen ze een kettingzaag aan bij de lichamen. Beck probeerde de lichamen in stukjes te snijden om ze daarna in de vuilnisbak te gooien.

