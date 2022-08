Finse premier onder vuur vanwege gelekt feestfilmpje

Op de beelden is te zien hoe Marin uitbundig danst in het gezelschap van andere Finse beroemdheden, zoals zangeres Alma, influencer Janita Autio en tv-presentatrice Tinni Wikström. Ook YouTuber Ilona Ylikorpi, radiostem Karoliina Tuominen, stylist Vesa Silver en parlementslid Ilmari Nurminen waren van de partij.

Excuses

Vorig jaar was Marin alvast wél genoodzaakt om haar excuses aan te bieden. Ze ging toen tot diep in de nacht uit, nadat haar minister van Buitenlandse Zaken positief getest had op corona. De premier hoefde in eerste instantie niets te ondernemen omdat ze “volledig gevaccineerd” was, maar kreeg later een sms met de boodschap dat ze zich toch beter zou afzonderen.