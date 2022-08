Finse premier onder vuur vanwege gelekt feestfilmpje: “Ik heb niets te verbergen”

Een gelekt filmpje waarop een feestende premier te zien is, leidt in Finland tot de nodige commotie. Vooral de timing valt slecht: Sanna Marin (36) had recent ook al kritiek gekregen omdat ze te veel tijd zou doorbrengen op festivals en in discotheken. Een zwaard dat aan twee kanten snijdt, want haar aanhangers vinden haar net daarom de coolste regeringsleider ter wereld. “Ik heb niets te verbergen”, laat de premier zelf optekenen.

Op de beelden is te zien hoe Marin uitbundig danst in het gezelschap van andere Finse beroemdheden, zoals zangeres Alma, influencer Janita Autio en tv-presentatrice Tinni Wikström. Ook YouTuber Ilona Ylikorpi, radiostem Karoliina Tuominen, stylist Vesa Silver en parlementslid Ilmari Nurminen waren van de partij.

De Finse krant die de beelden uitbracht, wijst erop dat haar feestgedrag danig afwijkt van de traditionele stijl die normaal bij een premier hoort. Marin is echter verbaasd dat er zo'n ophef over ontstaan is en benadrukte tijdens een persconferentie dat de beelden een paar weken geleden in een privésetting gemaakt werden.

Volledig scherm © AP

Een feestje met vrienden waar gedanst en alcohol gedronken werd, meer was het niet. “Dat dit filmpje nu in de pers verschijnt, geeft me een slecht gevoel”, aldus Marin.

Volgens sommige Finse media wordt er in de video iets over drugs geroepen. Parlementslid Mikko Kärnä dringt er bij de premier op aan om een drugstest te doen en de resultaten openbaar te maken. “De mensen mogen dit ook verwachten van hun premier”, twittert hij. Marin is zich van geen kwaad bewust. “Ik heb niets te verbergen”, reageert ze. Marin stelt ook uitdrukkelijk dat ze niemand drugs heeft zien gebruiken.

Volledig scherm Sanna Marin naast de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. © ANP / EPA

Excuses

Vorig jaar was Marin alvast wél genoodzaakt om haar excuses aan te bieden. Ze ging toen tot diep in de nacht uit, nadat haar minister van Buitenlandse Zaken positief getest had op corona. De premier hoefde in eerste instantie niets te ondernemen omdat ze “volledig gevaccineerd” was, maar kreeg later een sms met de boodschap dat ze zich toch beter zou afzonderen.

“Dat bericht heb ik gemist omdat ik enkel mijn persoonlijke gsm op zak had. Het spijt me oprecht dat ik me niet aan de regels gehouden heb”, klonk het op haar Facebookpagina. Critici vonden het echter niet kunnen dat ze haar werk-gsm zomaar thuisliet. Wat als de nationale veiligheid plots in het gedrang zou komen bijvoorbeeld?

Volledig scherm Marin nam ook deel aan de Pride in Helsinki. © AFP

“Ongedwongen en zelfverzekerd”

Een columnist nagelde Marin ook aan het kruis omdat ze “altijd rond de konten van beroemdheden draait”. Een foto waarop ze poseert met een voormalige huurmoordenaar werd haar evenmin in dank afgenomen.

Daartegenover staat echter haar jeugdige uitstraling, die haar immens populair maakt binnen de sociaaldemocratische partij. De Duitse krant ‘Bild’ omschreef haar deze week nog als de coolste politica ter wereld. “Met Rusland heeft ze een oorlogszuchtige buur. Ze moet haar land doorheen een van de gevaarlijkste crisissen ooit leiden, maar toch vindt ze nog tijd om te feesten. Ongedwongen, modern en zelfverzekerd, dat werkt in de politiek. Marin staat symbool voor de coole generatie waar Poetin zo’n hekel aan heeft”, klonk het.