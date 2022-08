Finse premier legt drugstest af na ophef over video

Het resultaat van de drugstest wordt over ongeveer een week verwacht. "Ik heb in mijn leven nog nooit drugs genomen", deelde de sociaaldemocratische politica vrijdag mee aan journalisten. "Ik zou echt willen dat mensen dit soort zaken niet beweren als er geen bewijs is."

Donderdag was via sociaalnetwerksites een video verspreid waarin de 36-jarige regeringsleider te zien is terwijl ze uitbundig feestviert, danst en zingt met vrienden. Sommige Finse journalisten beweren in de video uitspraken over drugs te hebben gehoord. Marin zegt dat ze die avond enkel alcohol heeft gedronken. Ze heeft geen weet van aanwezigen die drugs zouden hebben gebruikt.